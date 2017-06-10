Пензенцы победили во Всероссийском конкурсе методических материалов

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения с сентября 2016 по май 2017 года провел XIV Всероссийский конкурс методических материалов.

В конкурсе принимали участие специалисты общего, дополнительного и профессионального образования из 35 субъектов Российской Федерации. Всего жюри рассмотрело 125 работ.

Программа лагеря «С картой и компасом — по радиоследу в любимом Сурском крае» стала лауреатом в номинации «Информационно-методические материалы». Программу разработал авторский коллектив методистов и педагогов Пензенской областной станции юных туристов.

«Программа объединяет спортивно-туристическое, экологическое, патриотическое направления, оздоровление, отдых и воспитание детей в условиях палаточного лагеря», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.