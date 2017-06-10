Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Кузнецке к осени отремонтируют 4 школы
В Пензенской области пройдет ЕГЭ по биологии и иностранным языкам
Полицейский из Пензы получил спецприз престижной литературной премии
Пензенские школьники побывали в роли пожарных
В Пензе известная эстрадная группа «Куликово поле» отметит свое 30-летие
Пензенские студенты запустили проект «Олимпийский медиамотиватор»
Пензенские выпускники напишут ЕГЭ по русскому языку
В Пензенской области на ремонте школ сэкономили 15 млн руб
Еще двух пензенских выпускников удалили с ЕГЭ
В Пензе 7 июня сдали ЕГЭ по физике и литературе

Пензенцы победили во Всероссийском конкурсе методических материалов

10 июня в 15:08 274 просмотра

Авторский коллектив Пензенской областной станции юных туристов победил на Всероссийском конкурсе методических материалов.

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения с сентября 2016 по май 2017 года провел XIV Всероссийский конкурс методических материалов.

В конкурсе принимали участие специалисты общего, дополнительного и профессионального образования из 35 субъектов Российской Федерации. Всего жюри рассмотрело 125 работ.

Программа лагеря «С картой и компасом — по радиоследу в любимом Сурском крае» стала лауреатом в номинации «Информационно-методические материалы». Программу разработал авторский коллектив методистов и педагогов Пензенской областной станции юных туристов.

«Программа объединяет спортивно-туристическое, экологическое, патриотическое направления, оздоровление, отдых и воспитание детей в условиях палаточного лагеря», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Фотография: http://minobr.pnzreg.ru/news/2017/06/9/17184122

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics