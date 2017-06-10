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В Пензе проведут планировку территории у «Дома Вероники»

10 июня в 15:25 280 просмотров
, как проходит ремонт дорог в Первомайском районе.

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В Пензе глава администрации Виктор Кувайцев проверил, как проходит ремонт дорог в Первомайском районе.

Сейчас на улице Ферганской поменяли бордюры, заасфальтировали проезжую часть и тротуары. На улице Чебышева устанавливается бетонное основание дороги. Уже через неделю можно будет укладывать новый асфальт.

Глава администрации поручил убрать навалы песка и строительного мусора, а также вырубить кустарники вдоль дорог.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, Виктор Кувайцев распорядился провести планировку территории, прилегающую к центру «Дом Вероники».

«Хотелось бы, чтобы жители, со своей стороны, внимательнее относились к наведению порядка возле домовладений, в этом случае частный сектор будет выглядеть благоустроенным и опрятным», — отметил он.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_prokontroliroval_blagoustroystvo_chastnogo_sektora/

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