В Пензе проведут планировку территории у «Дома Вероники»

В Пензе глава администрации Виктор Кувайцев проверил, как проходит ремонт дорог в Первомайском районе.

Сейчас на улице Ферганской поменяли бордюры, заасфальтировали проезжую часть и тротуары. На улице Чебышева устанавливается бетонное основание дороги. Уже через неделю можно будет укладывать новый асфальт.

Глава администрации поручил убрать навалы песка и строительного мусора, а также вырубить кустарники вдоль дорог.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, Виктор Кувайцев распорядился провести планировку территории, прилегающую к центру «Дом Вероники».

«Хотелось бы, чтобы жители, со своей стороны, внимательнее относились к наведению порядка возле домовладений, в этом случае частный сектор будет выглядеть благоустроенным и опрятным», — отметил он.