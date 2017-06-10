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В Пензенском зоопарке пройдет экологический практикум

10 июня в 16:00 224 просмотра
«Мы в ответе за тех, кого приручили».

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11 июня в Пензенском зоопарке пройдет акция «Мы в ответе за тех, кого приручили».

В Пензе сотрудники зоопарка в рамках мероприятия расскажут всем желающим о том, кого подобрать себе в качестве домашнего питомца и как за ним ухаживать.

Как сообщает пресс-служба Пензенского зоопарка, практикум начнется в 12.00.

Фотография: Скриншот с http://www.zoo-penza.ru/about/photogallery/zooview

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