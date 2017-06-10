В Пензенском зоопарке пройдет экологический практикум

11 июня в Пензенском зоопарке пройдет акция «Мы в ответе за тех, кого приручили».

В Пензе сотрудники зоопарка в рамках мероприятия расскажут всем желающим о том, кого подобрать себе в качестве домашнего питомца и как за ним ухаживать.

Как сообщает пресс-служба Пензенского зоопарка, практикум начнется в 12.00.