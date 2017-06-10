Пензенцы обсудили дизайн-проект своих дворов

10 июня сотрудники районных администраций и управления ЖКХ города по поручению главы администрации Пензы Виктора Кувайцева провели очередные встречи с жильцами многоквартирных домов, включенных в программу «Комфортная городская среда».

Так, на улице Ново-Казанской с собственниками повторно обсудили дизайн-проект благоустройства дворовой территории, а также сроки и виды работ.

Общая площадь заасфальтированных участков составит около пяти тысяч квадратных метров, также здесь установят лавочки, урны и заменят бордюрный камень.

«Жители поблагодарили представителей власти и отметили, что давно мечтали отремонтировать въезды во двор и внутридворовую дорогу, поэтому после общего собрания собственников подали заявку и с учетом численности жителей — около двух тысяч человек — победили в конкурсном отборе.

Также они уверили, что будут тщательно контролировать весь процесс благоустройства их двора. А в следующем году попробуют с помощью грантовой поддержки наполнить игровую зону новыми элементами», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Аналогичные встречи провели с жителями домов по улицам Рахманинова и Экспериментальной.

Дизайн-проекты после согласования разместят на стендах во дворах, участвующих в программе.