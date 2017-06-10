Виктор Кувайцев оценил работы мастеров на ярмарке «Канитель»

Ярмарка товаров ручной работы расположилась на Фонтанной площади и улице Московской.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, 10 июня изделия, представленные мастерами из многих регионов России и соседних стран, оценил глава администрации Пензы.

«В Пензе фестиваль проходит уже третий год, время и опыт показывают, что мероприятие востребовано у горожан. Люди воспринимают это яркое событие с интересом, с удовольствием приобретают уникальные предметы ручной работы. Есть пожелание, чтобы было больше товаров из сельских глубинок. Нужно развивать самобытные ремесленные направления», — поделился Виктор Кувайцев.