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Виктор Кувайцев оценил работы мастеров на ярмарке «Канитель»

10 июня в 17:06 182 просмотра
«Канитель».

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В рамках празднования Дня Города в Пензе начал работу III Международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель».

Ярмарка товаров ручной работы расположилась на Фонтанной площади и улице Московской.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, 10 июня изделия, представленные мастерами из многих регионов России и соседних стран, оценил глава администрации Пензы.

«В Пензе фестиваль проходит уже третий год, время и опыт показывают, что мероприятие востребовано у горожан. Люди воспринимают это яркое событие с интересом, с удовольствием приобретают уникальные предметы ручной работы. Есть пожелание, чтобы было больше товаров из сельских глубинок. Нужно развивать самобытные ремесленные направления», — поделился Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_nuzhno_razvivat_samobytnye_remeslennye_napravleniya/

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