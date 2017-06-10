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Кувайцев: Футбольное поле должно соответствовать требованиям FIFA

10 июня в 17:32 146 просмотров
«Футбольного Клуба «Зенит».

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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 10 июня в ходе выездного совещания проверил ход реконструкции тренировочной площадки спортивного комплекса на базе «Футбольного Клуба «Зенит».

Сейчас на поле ведутся строительно-монтажные работы. Уже завершено устройство сетей наружного электроснабжения, газопровода низкого давления и дождевой канализации.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, здесь подготовлено основание поля с натуральным покрытием для засева газонной травой. При устройстве плодородного слоя будет применяться растительная смесь.

«Футбольное поле должно соответствовать всем необходимым требованиям FIFA и рекомендациям Министерства спорта РФ», — подчеркнул Виктор Кувайцев и поручил приступать к посеву со следующей недели.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_futbolnoe_pole_dolzhno_sootvetstvovat_vsem_neobkhodimym_trebovaniyam/

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