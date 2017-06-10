Кувайцев: Футбольное поле должно соответствовать требованиям FIFA

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 10 июня в ходе выездного совещания проверил ход реконструкции тренировочной площадки спортивного комплекса на базе «Футбольного Клуба «Зенит».

Сейчас на поле ведутся строительно-монтажные работы. Уже завершено устройство сетей наружного электроснабжения, газопровода низкого давления и дождевой канализации.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, здесь подготовлено основание поля с натуральным покрытием для засева газонной травой. При устройстве плодородного слоя будет применяться растительная смесь.

«Футбольное поле должно соответствовать всем необходимым требованиям FIFA и рекомендациям Министерства спорта РФ», — подчеркнул Виктор Кувайцев и поручил приступать к посеву со следующей недели.