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В Пензе «Литературный привал» будет работать каждые выходные

11 июня в 09:10 246 просмотров
«Литературный привал», который организуют городские библиотеки, будет работать каждые выходные в сквере Дениса Давыдова. Соответствующее решение принял мэр Пензы Виктор Кувайцев.

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Проект «Литературный привал», который организуют городские библиотеки, будет работать каждые выходные в сквере Дениса Давыдова. Соответствующее решение принял мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Открытие нового сезона проекта прошло 10 июня в сквере Дениса Давыдова в рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города.

После посещения читального зала под открытым небом, Виктор Кувайцев разрешил использовать сквер по выходным для организации «Литературного привала», сообщает пресс-служба мэрии Пензы.

«Замечательный проект позволяет не только популяризовать чтение среди молодежи, но и привлечь внимание пензенцев к библиотекам, узнать об их ресурсах и услугах, наполнить досуг полезным содержанием. Он должен функционировать на постоянной основе, конечно, с учетом погодных условий», — подчеркнул глава администрации Пензы.

10−11 июня на площадке будут работать книжные фотозоны, зона буккросинга, «уголок веселого читателя», где желающим будут накладывать аквагрим. Кроме того, на время праздничных мероприятий будет оформлена выставка-панорама по истории Пензы с презентацией лучших краеведческих изданий последних лет.

«Время работы площадки: 11−12 июня в сквере Дениса Давыдова — с 12.00 до 17.00, 12 июня на Юбилейной площади — с 12.00 до 20.00», — добавили в мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_literaturnyy_prival_budet_rabotat_kazhdye_vykhodnye/

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