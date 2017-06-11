Ночью в Пензенской области произошло 2 ДТП с пострадавшими

Ночью 11 июня в Пензенском районе и городе Сердобске произошли ДТП, в которых пострадали люди.

По информации ГУ МЧС России по Пензенской области, в 00.05 на автодороге «Пенза-Шемышейка» автомобиль «Toyota Highlander» сбил пешехода.



В 01.06 в городе Сердобске на перекрестке улиц Куйбышева и Гоголя столкнулись автомобили «Datsun» и «Hyundai Solaris». В результате ДТП есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.



В ликвидации последствий ДТП участвовали три человека и одна единица техники.