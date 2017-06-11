Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В ДТП в Пензенской области пострадал человек
В Пензе водитель авто сбил подростка на велосипеде
В Пензе в районе Терновки сбили женщину
В Пензенской области ночью сбили двух лосей
В ДТП в Пензенской области пострадали мужчина и девочка-подросток
В Пензе задержали водителя, сбившего насмерть женщину
В Пензенской области столкнулись трактор и «Ауди»
В Монтажном столкнулись фура и легковушка. ВИДЕО
Ночью на перекрестке двух улиц в Пензе столкнулись два авто
В Пензе осужден виновник ДТП, унесшего три жизни

Ночью в Пензенской области произошло 2 ДТП с пострадавшими

11 июня в 09:24 356 просмотров
, в которых пострадали люди.

" data-title="Ночью в Пензенской области произошло 2 ДТП с пострадавшими — Пенза-пресс, рунет за день">

Ночью 11 июня в Пензенском районе и городе Сердобске произошли ДТП, в которых пострадали люди.

По информации ГУ МЧС России по Пензенской области, в 00.05 на автодороге «Пенза-Шемышейка» автомобиль «Toyota Highlander» сбил пешехода.

В 01.06 в городе Сердобске на перекрестке улиц Куйбышева и Гоголя столкнулись автомобили «Datsun» и «Hyundai Solaris». В результате ДТП есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

В ликвидации последствий ДТП участвовали три человека и одна единица техники.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics