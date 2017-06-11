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Астрофизики назвали Юпитер убийцей планет

11 июня в 09:47 114 просмотров
, что строение Солнечной системы связано с особенностями «миграции» планеты Юпитер, пишет «Ura.ru» со ссылкой на портал «Gazetadaily».

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Астрофизики из США заявили, что строение Солнечной системы связано с особенностями «миграции» планеты Юпитер, пишет «Ura.ru» со ссылкой на портал «Gazetadaily».

По данным ученых, во время формирования Солнечной системы Юпитер переместился на близкое к звезде расстояние, уничтожив все планеты на своем пути. Впоследствии из их осколков появились Меркурий, Венера, Земля и Марс, а сам Юпитер затем переместился на ту орбиту, на которой сегодня находится.

Астрофизики считают, что из-за миграции Юпитера в Солнечной системе нет крупных планет, чьи орбиты находились бы внутри орбиты Меркурия, как это наблюдается в планетарных системах, схожих с нашей.

Фотография: скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=MLh96MEFGCs

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