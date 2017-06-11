Астрофизики назвали Юпитер убийцей планет

По данным ученых, во время формирования Солнечной системы Юпитер переместился на близкое к звезде расстояние, уничтожив все планеты на своем пути. Впоследствии из их осколков появились Меркурий, Венера, Земля и Марс, а сам Юпитер затем переместился на ту орбиту, на которой сегодня находится.



Астрофизики считают, что из-за миграции Юпитера в Солнечной системе нет крупных планет, чьи орбиты находились бы внутри орбиты Меркурия, как это наблюдается в планетарных системах, схожих с нашей.