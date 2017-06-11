Пенза заняла второе место по дешевизне бензина в ПФО

По данным на 5 июня литр бензина в Пензе стоил 37,14 (в среднем по ПФО — 37,62 руб., в среднем по России — 37,82 руб.). Дешевле его можно было приобрести только в Уфе — за 37 рублей. Для сравнения, самые высокие цены на бензин зарегистрированы в Самаре — 38,01 руб.



Бензин марки АИ-80 в Пензе стоит 31,71 руб., марки АИ-93 — 36,1 руб., марки АИ-95 и выше — 39, 13 рублей. Дизельное топливо в Пензе — самое дешевое в ПФО: 36,02 рубля за литр.