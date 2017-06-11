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Парковку у стадиона «Зенит» в Пензе обустроят на условиях софинансирования

11 июня в 10:25 340 просмотров
«Зенит».

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил проработать проект организации парковки возле стадиона «Зенит».

Проект создания парковки и пешеходных связей планируется реализовать на условиях софинансирования с компанией-перевозчиком, так как рядом со стадионом находится конечная остановка маршрута № 17. Этот вопрос мэр Пензы Виктор Кувайцев поднял в ходе объезда города утром 11 июня, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

«Вместе с директором департамента ЖКХ Андреем Скрипкиным Виктор Кувайцев проверил распределение рабочих бригад на местах ремонта автодорог», — добавили в мэрии.

11 июня идет асфальтировка ул. Кулакова и Беляева; на ул. Зои Космодемьянской проходят подготовительные работы, а на ул. Мира и ул. Титова — установка бордюров. На ул. Беляева и Мереняшева также проводится восстановление заездных карманов.

На ул. Беляева к мэру обратилась местная жительница, которая попросила привести в порядок участок рядом с магазином «Пчелка». Виктор Кувайцев поручил восстановить зеленую зону и заасфальтировать парковку.

«Жители делают справедливые замечания. После проведения ремонтных мероприятий необходимо оперативно восстанавливать благоустройство — убирать срезанные куски асфальтового покрытия, завозить новый грунт на газоны. В таком случае ремонтный цикл будет завершенным», — подчеркнул мэр.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_blagoustroystvo_nado_vosstanavlivat_svoevremenno/

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