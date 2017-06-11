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В Пензе в четвертый раз пройдет «Саммит плова»

11 июня в 10:52 634 просмотра
«Саммит плова» пройдет в сквере имени Белинского на улице Московской 12 июня с 11.00 до 15.00.

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Благотворительный кулинарный чемпионат «Саммит плова» пройдет в сквере имени Белинского на улице Московской 12 июня с 11.00 до 15.00.

В мероприятии примут участие 10 лучших поваров «Узбекской общины», которые будут соревноваться в приготовлении плова.

«Саммит плова» проводится в Пензе в четвертый раз. Его организаторами выступают региональная общественная организация «Узбекская община» Пензенской области и благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров».

«Все вырученные средства будут направлены на благотворительность — на оплату лечения тяжелобольных детей Пензенской области», — сообщили в фонде «Покров».

Время проведения мероприятия — с 11.00 до 15.00.


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