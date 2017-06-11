В Пензе в четвертый раз пройдет «Саммит плова»

В мероприятии примут участие 10 лучших поваров «Узбекской общины», которые будут соревноваться в приготовлении плова.



«Саммит плова» проводится в Пензе в четвертый раз. Его организаторами выступают региональная общественная организация «Узбекская община» Пензенской области и благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров».



«Все вырученные средства будут направлены на благотворительность — на оплату лечения тяжелобольных детей Пензенской области», — сообщили в фонде «Покров».



Время проведения мероприятия — с 11.00 до 15.00.