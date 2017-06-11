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В Мокшанском районе выявили факт самовольного пользования недрами

11 июня в 11:17 304 просмотра

Факт самовольного пользования общераспространенными полезными ископаемыми выявлен по результатам проверки в Мокшанском районе Пензенской области.

На территории, расположенной на юго-востоке от деревни Заречной, были найдены свежие следы работы техники, сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

«В адрес главы администрации Мокшанского района подготовлена информация для установления контроля за выявленными местами самовольного пользования недрами», — добавили в министерстве.

Фотография: http://minleshoz.pnzreg.ru/news/2017/06/9/14263404

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