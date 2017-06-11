На территории, расположенной на юго-востоке от деревни Заречной, были найдены свежие следы работы техники, сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.
«В адрес главы администрации Мокшанского района подготовлена информация для установления контроля за выявленными местами самовольного пользования недрами», — добавили в министерстве.
В Мокшанском районе выявили факт самовольного пользования недрами
Факт самовольного пользования общераспространенными полезными ископаемыми выявлен по результатам проверки в Мокшанском районе Пензенской области.
На территории, расположенной на юго-востоке от деревни Заречной, были найдены свежие следы работы техники, сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.