В Мокшанском районе выявили факт самовольного пользования недрами

На территории, расположенной на юго-востоке от деревни Заречной, были найдены свежие следы работы техники, сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.



«В адрес главы администрации Мокшанского района подготовлена информация для установления контроля за выявленными местами самовольного пользования недрами», — добавили в министерстве.