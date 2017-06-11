В Пензенской области оштрафовали 74 водителя

Как пояснили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, основная задача мероприятия, проводившегося 9 июня, — это профилактика ДТП с участием пешеходов.



По итогам рейда к административной ответственности привлекли 74 водителя. ДТП с участие пешеходов не было зарегистрировано.



«Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов: водителям не забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостоверится, что их пропускают», — отметили в отделе пропаганды.