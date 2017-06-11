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В Лунинском районе разыскивают пропавшего год назад местного жителя

11 июня в 11:50 382 просмотра

Полиция Лунинского района Пензенской области просит содействия в поисках пропавшего год назад Виктора Галкина.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, уроженец села Манторово, 49-летний Виктор Галкин ушел из дома днем 14 мая 2016 года, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

«Приметы: на вид 49−50 лет, рост 170 см, среднего телосложения, голубые глаза, короткие седые волосы, размер обуви 42−43. Особые приметы: искривленный нос, следы от операций на груди и животе», — добавили в пресс-службе ведомства.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите ее по телефону дежурной части МО МВД «Лунинский»: (8−841−61) 3−11−59

Фотография: https://58.мвд.рф/news/item/10411219/

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