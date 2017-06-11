Турнир стартует 10 июня в Монако, сообщили в пресс-службе регионального минспорта.
«Традиционно средиземноморский турнир проходит в три этапа — в Монако, Франции и Испании», — добавили в министерстве.
Фесикова примет участие в международном плавательном турнире «Mare Nostrum»
Воспитанница Центра спортивной подготовки Пензенской области Анастасия Фесикова примет участие в международном плавательном турнире «Mare Nostrum»
Турнир стартует 10 июня в Монако, сообщили в пресс-службе регионального минспорта.