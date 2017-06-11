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Фесикова примет участие в международном плавательном турнире «Mare Nostrum»

11 июня в 12:15 242 просмотра
«Mare Nostrum»

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Воспитанница Центра спортивной подготовки Пензенской области Анастасия Фесикова примет участие в международном плавательном турнире «Mare Nostrum»

Турнир стартует 10 июня в Монако, сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

«Традиционно средиземноморский турнир проходит в три этапа — в Монако, Франции и Испании», — добавили в министерстве.


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