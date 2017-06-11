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В Пензе ко Дню города заделают провал на ул. Московской

11 июня в 12:33 468 просмотров
, посвященных Дню России и Дню города.

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил затампонировать провал на ул. Московской на время проведения мероприятий, посвященных Дню России и Дню города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, после 12 июня специалисты выяснят причину происшествия и устранят его последствия.

Кроме того, 11 июня Виктор Кувайцев проверил, как идет ремонт пензенских дорог, который выполняют рабочие МУП «Пензадормост».

На ул. Краснова в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» две бригады занимаются установкой бордюров и укладкой выравнивающего слоя после фрезерования.

«Этот объект должен быть образцом исполнения контракта. Для этого нужно выдержать профиль, высоту бордюра, обустроить отвод воды», — отметил Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_prokontroliroval_rabotu_mup_penzadormost/

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