В Пензе ко Дню города заделают провал на ул. Московской

Как сообщили в пресс-службе мэрии, после 12 июня специалисты выяснят причину происшествия и устранят его последствия.



Кроме того, 11 июня Виктор Кувайцев проверил, как идет ремонт пензенских дорог, который выполняют рабочие МУП «Пензадормост».



На ул. Краснова в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» две бригады занимаются установкой бордюров и укладкой выравнивающего слоя после фрезерования.



«Этот объект должен быть образцом исполнения контракта. Для этого нужно выдержать профиль, высоту бордюра, обустроить отвод воды», — отметил Виктор Кувайцев.