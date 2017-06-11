Авиакатастрофа произошла утром 10 июня в районе села Нижняя Чернавка Вольского района Саратовской области. Самолет Х-32 «Бекас», который, по информации местных СМИ, принадлежит пензенской компании, занимался обработкой полей. Издание «Вольская жизнь» пишет, что это был его пробный вылет. По одной из версий, самолет зацепился за верхушки деревьев и упал. В транспортной прокуратуре региона сообщили, что он не имел разрешения на взлет.



Его пилот — 55-летний житель поселка Октябрьского Пензенской области -был доставлен в реанимацию с многочисленными переломами, сообщал «Вольск.ру». Вечером 10 июня он скончался.



В причинах случившегося разбирается региональное управление СКР.

UPD В Приволжской транспортной прокуратуре опровергли информацию о том, что самолет принадлежал одной из пензенских фирм, а также то, что за штурвалом находился уроженец Пензы.