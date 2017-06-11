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В Московской области пензенца задержали по подозрению в надругательстве над ребенком

11 июня в 13:33 248 просмотров

57-летний уроженец Пензенской области задержан в Московской области по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 8-летнего мальчика.

По версии следствия, 9 июня пьяный мужчина привел мальчика в полуразрушенное здание в одном из поселков Московской области, где надругался над ним. Происходящее заметили гулявшие рядом дети, которые стали звать на помощь. Вскоре предполагаемого злоумышленника задержали полицейские, сообщает Луховицкое информагентство со ссылкой на представителя ГСУ СУ РФ по Московской области.

В настоящее время мужчина заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.


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