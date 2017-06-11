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Юбилейную площадь в Пензе готовят к торжествам 12 июня

11 июня в 14:20 296 просмотров

Мэр Пензы Виктор Кувайцев ознакомился с процессом подготовки Юбилейной площади к праздничным мероприятиям 12 июня.

В настоящее время на площади идет монтаж экранов, после чего начнется обустройство сцены, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

По словам директора ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елены Савельевой, для организации тематических площадок зону возле филармонии разграничили с помощью стульев, покрашенных в цвета российского триколора.

«Уже сегодня мы должны понимать, что все тематические локации разместятся и подключатся к сетям электроснабжения, чтобы к утру 12 июня площадь была полностью готова встречать гостей праздника», — отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Напомним, Юбилейная площадь станет основным место торжеств, приуроченных ко Дню России и Дню города. В 11.00 здесь начнется торжественный пролог, приветствия официальных лиц и вручение знака «Почетный гражданин города Пензы», в 11.20 — парад ПАИИ, в 13.30 — концертная программа, в 15.30 — парад молодежи и студентов. В 16.30 стартует шестичасовой кавер-фестиваль, а с 21.00 до 22.00 пройдет молодежный open-air, который завершится фейерверком.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_proveril_gotovnost_yubileynoy_ploshchadi_k_prazdnichnym_meropriyatiyam/

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