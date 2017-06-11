В настоящее время на площади идет монтаж экранов, после чего начнется обустройство сцены, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
По словам директора ЦПКиО им.
«Уже сегодня мы должны понимать, что все тематические локации разместятся и подключатся к сетям электроснабжения, чтобы к утру 12 июня площадь была полностью готова встречать гостей праздника», — отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев.
Напомним, Юбилейная площадь станет основным место торжеств, приуроченных ко Дню России и Дню города. В 11.00 здесь начнется торжественный пролог, приветствия официальных лиц и вручение знака «Почетный гражданин города Пензы», в 11.20 — парад ПАИИ, в 13.30 — концертная программа, в 15.30 — парад молодежи и студентов. В 16.30 стартует шестичасовой кавер-фестиваль, а с 21.00 до 22.00 пройдет молодежный open-air, который завершится фейерверком.
Юбилейную площадь в Пензе готовят к торжествам 12 июня
Мэр Пензы Виктор Кувайцев ознакомился с процессом подготовки Юбилейной площади к праздничным мероприятиям 12 июня.
В настоящее время на площади идет монтаж экранов, после чего начнется обустройство сцены, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.