Юбилейную площадь в Пензе готовят к торжествам 12 июня

В настоящее время на площади идет монтаж экранов, после чего начнется обустройство сцены, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.



По словам директора ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елены Савельевой, для организации тематических площадок зону возле филармонии разграничили с помощью стульев, покрашенных в цвета российского триколора.



«Уже сегодня мы должны понимать, что все тематические локации разместятся и подключатся к сетям электроснабжения, чтобы к утру 12 июня площадь была полностью готова встречать гостей праздника», — отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев.



Напомним, Юбилейная площадь станет основным место торжеств, приуроченных ко Дню России и Дню города. В 11.00 здесь начнется торжественный пролог, приветствия официальных лиц и вручение знака «Почетный гражданин города Пензы», в 11.20 — парад ПАИИ, в 13.30 — концертная программа, в 15.30 — парад молодежи и студентов. В 16.30 стартует шестичасовой кавер-фестиваль, а с 21.00 до 22.00 пройдет молодежный open-air, который завершится фейерверком.