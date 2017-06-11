В Пензенской области стартовал конкурс «Мастер-оружейник»

Мероприятие проводится в Пензенской области второй год подряд. В нем принимают участие команды всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, нацгвардии и ПАИИ, сообщает пресс-центр регионального правительства.



В церемонии открытия конкурса принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он выразил признательность руководству Министерства обороны РФ за возможность принимать на пензенской земле соревнования такого уровня.



«Хочу поблагодарить Сергея Шойгу за то, что он принял решение провести конкурс для личного состава войск округов именно на базе ПАИИ, потому что здесь создана хорошая материально-техническая база.



Россия развивается, вносится большой вклад в развитие промышленности, сельского хозяйства, в Вооруженные Силы РФ поступают новые образцы техники и вооружения. Подтверждение этому — проведение конкурса «Мастер-оружейник». Нет сомнений, что сегодня участники соревнований в полной мере продемонстрируют свое мастерство, а конкурс станет стимулом для повышения уровня подготовки личного состава во всех округах», — подчеркнул глава региона.



Генерал-лейтенант, начальник ГРАУ Николай Паршин, в свою очередь, отметил, что конкурс набирает популярность: если в прошлом году в нем участвовал семь команд, то в этом — уже 15. Он добавил, что состязания — это проверка военнослужащих, в ходе которой они должны продемонстрировать свои знания и навыки.



«В программе всеармейского этапа — ремонт артиллерийских орудий, оружейный биатлон (эстафета) по ремонту стрелкового оружия, эстафета ремонтных взводов. Победитель конкурса будет представлять Вооруженные силы РФ на международном этапе, который пройдет с 30 июля по 12 августа в КНР», — отметили в пресс-центре правительства Пензенской области.