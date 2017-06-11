Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Пензенская область поднялась на 24 позиции Национального рейтинга
Иван Белозерцев вручил награды пензенцам за трудовые достижения
В Пачелмском районе завершают строительство элеватора
Иссинский район возглавил Николай Аргаткин
Курс доллара повысился до 57 рублей
Журналисты-победители конкурса от «Ростелеком» и NEC поедут в Японию
В Пензе пройдет заседание Совета при полпреде президента в ПФО
Пензенские аграрии будут перенимать опыт Республики Беларусь
Пензенская область будет сотрудничать с Минпромом РФ в создании среды для инвалидов
В Пензе назначили дату выборов депутатов Заксобра

Белозерцев призвал активнее продвигать пензенскую продукцию военного назначения

11 июня в 15:16 222 просмотра
, разработанной пензенскими предприятиями.

" data-title="Белозерцев призвал активнее продвигать пензенскую продукцию военного назначения — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Иван Белозерцев призвал активнее работать по продвижению продукции военного назначения, разработанной пензенскими предприятиями.

Об этом Иван Белозерцев сказал в ходе осмотра выставки вооружения перед началом официальной части Всеармейского конкурса «Мастер-оружейник», который стартовал 11 июня на полигоне ПАИИ в Пензенской области. На выставке были представлены средства ближнего боя, экипировка современного времени, разработки военного назначения пензенских предприятий.

Как сообщает пресс-центр регионального правительства, особый интерес губернатор проявил к комплексу, созданному ОАО «Радиозавод».

«Проводите испытания нового оборудования, оформляйте документацию, представляйте сравнительные характеристики — какими преимуществами обладает данный комплекс по сравнению с другими», — призвал губернатор.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/main_news/2017/06/11/13130273

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics