Белозерцев призвал активнее продвигать пензенскую продукцию военного назначения

Об этом Иван Белозерцев сказал в ходе осмотра выставки вооружения перед началом официальной части Всеармейского конкурса «Мастер-оружейник», который стартовал 11 июня на полигоне ПАИИ в Пензенской области. На выставке были представлены средства ближнего боя, экипировка современного времени, разработки военного назначения пензенских предприятий.



Как сообщает пресс-центр регионального правительства, особый интерес губернатор проявил к комплексу, созданному ОАО «Радиозавод».



«Проводите испытания нового оборудования, оформляйте документацию, представляйте сравнительные характеристики — какими преимуществами обладает данный комплекс по сравнению с другими», — призвал губернатор.