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В Пензе открыли сквер «45 меридиан»

11 июня в 16:44 52 просмотра
«45 меридиан». Арт-объект, установленный в зеленой зоне, обозначает географическое положение города.

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11 июня в на пересечении улиц Пушкина и Кулакова в Пензе состоялось торжественное открытие сквера «45 меридиан». Арт-объект, установленный в зеленой зоне, обозначает географическое положение города.

Глава города Валерий Савельев отметил, что открытие сквера — знаменательное событие.

«Именно 45 меридиан является точкой отсчета московского времени, то есть московское время начинается с Пензы. Хотелось бы, чтобы в нашем городе было больше скверов, мы в этом плане будем работать», — сказал он.

Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с тем, что в городе стало на одну зеленую зону больше.

«Много объектов требует нашего внимания, но мы должны понимать, что мы живем в хорошем городе, но не в сказке. За один день, за один год сделать все невозможно, но поэтапно можно, тематические территории сейчас очень востребованы. Я рад тому, что у нас есть такой объект, который выстрадан нашими художниками, предложен Русским географическим обществом, его тематика устраивает большинство горожан. Мы думаем, что это место будет не только местом отдыха, оно будет востребовано учащимися, потому что тематика к этому обязывает», — подчеркнул он.

Также с открытием сквера горожан поздравили председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Керханаджев и инициатор проекта председатель регионального отделения Игорь Пантюшов; поздравительную телеграмму прислал космонавт Александр Самокутяев.

Затем были вручены благодарственные письма, а Виктору Кувайцеву — почетное свидетельство о сквере 45 меридиан за подписью Александра Самокутяева. Церемонию открытия продолжили выступления творческих коллективов и исполнителей.

Фотография: Фото Галины Пресняковой

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