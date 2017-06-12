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Белозерцев поздравил пензенцев с Днем России и Днем города

12 июня в 08:03 220 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем России и Днем города.

«Сегодня мы чествуем нашу Родину — страну с тысячелетней славной историей и уникальным духовным наследием. Страну, соединившую на огромном пространстве множество самых разных народов и культур.

Отчизна встречает свой замечательный праздник единой и сплоченной, политически и экономически стабильной.

Из наших общих достижений и добросовестного труда, ответственности за настоящее и будущее Отечества и родного края складываются сила и достоинство великой страны.
Мы сделаем все, чтобы Россия стала могущественной, подлинно демократической державой, удобной для жизни людей: для нас, для наших детей и внуков.

Серьезные успехи достигнуты в динамичном развитии инновационной экономики, реализации процессов импортозамещения, создании благоприятного инвестиционного климата.
Уверен, что земляки сумеют приумножить свои достижения и выйти на новые рубежи созидательных свершений», — подчеркнул Иван Белозерцев в своем поздравлении.

Глава региона пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мирного неба над головой.


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