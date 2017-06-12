Левин: С каждым годом Пенза становится более красивой, современной и привлекательной

«День города традиционно является одним из самых любимых горожанами и гостями событий, которого ждут, к которому старательно готовятся. И это не случайно, ведь этот праздник как день рождения всех тех, в чьей судьбе, душе и сознании город оставил заметный след. Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался город. Торжество тех, кто сегодня преумножает славу Пензенской земли. И, конечно, праздник молодого поколения, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины.



Отрадно, что имея за плечами славное историческое прошлое и стойкие традиции гостеприимства, добрососедства, щедрости и радушия, мы не останавливаемся на достигнутом. С каждым годом город становится более красивым, современным и привлекательными», — говорится в поздравлении Леонида Левина.



Депутат поблагодарил всех жителей Пензы за преданность своей малой Родине и пожелал здоровья, благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях.