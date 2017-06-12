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На «Парад колясок» пензенцы приходили в образах из сказок

12 июня в 08:52 246 просмотров
, приуроченных ко Дню города, стал «Парад колясок», который прошел в Пензе вечером 11 июня.

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Частью торжеств, приуроченных ко Дню города, стал «Парад колясок», который прошел в Пензе вечером 11 июня.

Мероприятие началось в 17.00. Участники собирались у ТЦ «Арбат», чтобы пройти двумя колоннами по главной пешеходной улице города до драмтеатра. На парад заявились около 40 семей, однако в итоге участвовали порядка 30. Среди них — семья сотрудницы ИА «Пенза-Пресс» Юлии Елецкой.

«Участники очень творчески подошли к мероприятию. Были коляски в виде печи из сказки про Емелю, в виде планеты. Мы сделали коляску в виде вертолета из мультфильма «Щенячий патруль». Некоторые родители были в образах: например, запомнилась семья, которая представила себя персонажами из сказки о Буратино.

Парад шел чуть больше получаса. Участники выстроились в две колонны, между которыми было довольно приличное расстояние. Уже в начале шествия начался дождь, он немного испортил настроение от праздника», — поделилась впечатлениями собеседница.

У драмтеатра участников парада встречали представители городской власти — глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, глава города Валерий Савельев и другие. Они вручили подарки семьям и фотографировались со всеми желающими.

По окончании парада на Театральной площади состоялось праздничное мероприятие.

Фотография: Фото Юлии Елецкой

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