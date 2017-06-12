На «Парад колясок» пензенцы приходили в образах из сказок

Мероприятие началось в 17.00. Участники собирались у ТЦ «Арбат», чтобы пройти двумя колоннами по главной пешеходной улице города до драмтеатра. На парад заявились около 40 семей, однако в итоге участвовали порядка 30. Среди них — семья сотрудницы ИА «Пенза-Пресс» Юлии Елецкой.



«Участники очень творчески подошли к мероприятию. Были коляски в виде печи из сказки про Емелю, в виде планеты. Мы сделали коляску в виде вертолета из мультфильма «Щенячий патруль». Некоторые родители были в образах: например, запомнилась семья, которая представила себя персонажами из сказки о Буратино.



Парад шел чуть больше получаса. Участники выстроились в две колонны, между которыми было довольно приличное расстояние. Уже в начале шествия начался дождь, он немного испортил настроение от праздника», — поделилась впечатлениями собеседница.



У драмтеатра участников парада встречали представители городской власти — глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, глава города Валерий Савельев и другие. Они вручили подарки семьям и фотографировались со всеми желающими.



По окончании парада на Театральной площади состоялось праздничное мероприятие.