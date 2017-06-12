Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензе на ремонт дорог вышли 13 бригад
Лидин: Символично, что День России совпал в Пензе с Днем города
На «Парад колясок» пензенцы приходили в образах из сказок
Виталию Дорошу присвоено звание почетного гражданина Пензы
В Пензе открыли сквер «45 меридиан»
В Пензе из-за коммунальной аварии три улицы остались без воды
В Пензенской области стартовал конкурс «Мастер-оружейник»
Юбилейную площадь в Пензе готовят к торжествам 12 июня
В Пензе ко Дню города заделают провал на ул. Московской
В Пензенской области оштрафовали 74 водителя

Команда пензенских студентов примет участие в конкурсе «Мастер-оружейник»

12 июня в 09:23 112 просмотров
«Мастер-оружейник».

" data-title="Команда пензенских студентов примет участие в конкурсе «Мастер-оружейник» — Пенза-пресс, рунет за день">

Коллектив студентов Пензенской области впервые примет участие во Всеармейском конкурсе «Мастер-оружейник».

Как сообщил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин, в этом году в конкурсе впервые примет участие команда Росгвардии. Кроме того, на третьем и четвертом этапах в соревнованиях продемонстрируют себя коллективы ДОСААФ, Юнармии и студентов Пензенской области.

«Эти три команды принимают участие во внеконкурсной основе и для них созданы упрощенные условия», — пояснили в пресс-службе Центрального военного округа.

Всеармейский конкурс «Мастер-оружейник», церемония открытия которого состоялась 11 июня, будет проходить на полигоне ПАИИ в Пензенской области до 17 июня. На первом этапе конкурсанты будут соревноваться в экстремальной буксировке поврежденной 122-мм буксируемой гаубицы Д-30А с технической позиции на базу и ее ремонте. На втором — в ремонте 23-мм зенитной установки ЗУ-23, на третьем — в ремонте 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Четвертый этап — это оружейный биатлон по ремонту стрелкового оружия, пятый — финальная эстафета ремонтных взводов.

Команды, участвующие в конкурсе «Мастер-оружейник», соревнуются за право представлять Вооруженные силы РФ на Армейских международных играх, которые пройдут с 29 июля по 12 августа в КНР.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой Центрального военного округа

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics