Команда пензенских студентов примет участие в конкурсе «Мастер-оружейник»

Как сообщил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин, в этом году в конкурсе впервые примет участие команда Росгвардии. Кроме того, на третьем и четвертом этапах в соревнованиях продемонстрируют себя коллективы ДОСААФ, Юнармии и студентов Пензенской области.



«Эти три команды принимают участие во внеконкурсной основе и для них созданы упрощенные условия», — пояснили в пресс-службе Центрального военного округа.



Всеармейский конкурс «Мастер-оружейник», церемония открытия которого состоялась 11 июня, будет проходить на полигоне ПАИИ в Пензенской области до 17 июня. На первом этапе конкурсанты будут соревноваться в экстремальной буксировке поврежденной 122-мм буксируемой гаубицы Д-30А с технической позиции на базу и ее ремонте. На втором — в ремонте 23-мм зенитной установки ЗУ-23, на третьем — в ремонте 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Четвертый этап — это оружейный биатлон по ремонту стрелкового оружия, пятый — финальная эстафета ремонтных взводов.



Команды, участвующие в конкурсе «Мастер-оружейник», соревнуются за право представлять Вооруженные силы РФ на Армейских международных играх, которые пройдут с 29 июля по 12 августа в КНР.