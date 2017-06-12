Лидин: Символично, что День России совпал в Пензе с Днем города

«Сегодня Россия вновь обретает былую мощь и силу, российские граждане уверенно смотрят в завтрашний день, строят планы на будущее и гордятся своей страной.



Пензенская область — неотъемлемая часть великой России. Жители области своим трудом, многочисленными талантами, достижениями вносят немалый вклад в развитие и процветание нашей страны.



Символично, что для пензенцев День России совпал с Днем города, который славен своими традициями, богатой историей и прекрасными людьми», — говорится в поздравлении Валерия Лидина.



Председатель Законодательного Собрания поблагодарил пензенцев за труд и пожелал здоровья, стабильности, счастья, успехов и мирного неба над головой.