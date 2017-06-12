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Лидин: Символично, что День России совпал в Пензе с Днем города

12 июня в 09:46 94 просмотра

Спикер Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин поздравил пензенцев от имени депутатов регионального парламента с Днем России и Днем города.

«Сегодня Россия вновь обретает былую мощь и силу, российские граждане уверенно смотрят в завтрашний день, строят планы на будущее и гордятся своей страной.

Пензенская область — неотъемлемая часть великой России. Жители области своим трудом, многочисленными талантами, достижениями вносят немалый вклад в развитие и процветание нашей страны.

Символично, что для пензенцев День России совпал с Днем города, который славен своими традициями, богатой историей и прекрасными людьми», — говорится в поздравлении Валерия Лидина.

Председатель Законодательного Собрания поблагодарил пензенцев за труд и пожелал здоровья, стабильности, счастья, успехов и мирного неба над головой.


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