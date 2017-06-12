«Сегодня Россия вновь обретает былую мощь и силу, российские граждане уверенно смотрят в завтрашний день, строят планы на будущее и гордятся своей страной.
Пензенская область — неотъемлемая часть великой России. Жители области своим трудом, многочисленными талантами, достижениями вносят немалый вклад в развитие и процветание нашей страны.
Символично, что для пензенцев День России совпал с Днем города, который славен своими традициями, богатой историей и прекрасными людьми», — говорится в поздравлении Валерия Лидина.
Председатель Законодательного Собрания поблагодарил пензенцев за труд и пожелал здоровья, стабильности, счастья, успехов и мирного неба над головой.
Лидин: Символично, что День России совпал в Пензе с Днем города
Спикер Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин поздравил пензенцев от имени депутатов регионального парламента с Днем России и Днем города.
«Сегодня Россия вновь обретает былую мощь и силу, российские граждане уверенно смотрят в завтрашний день, строят планы на будущее и гордятся своей страной.