В Пензе на ремонт дорог вышли 13 бригад

В праздничный день в Пензе продолжается ремонт дорог.

По информации пресс-службы мэрии Пензы, 12 июня идет подготовка дорожного полотна на улицах Мереняшева, Беляева, Зои Космодемьянской, Ставского, Московской, Володарского, Циолковского, проспекте Победы.



Кроме того, рабочие асфальтируют дороги на ул. Беляева, Кулакова, Лазо, проводится установка бордюрного камня на ул. Кулибина и Володарского.