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Кувайцев поздравил пензенцев с Днем России и Днем города

12 июня в 10:25 218 просмотров

Мэр Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем России и Днем города.

«Гордость за свою страну, ее многовековую историю, любовь к малой Родине объединяет в эти праздники настоящих патриотов — каждого, кто верит в Россию и готов приложить все силы для ее процветания!

Наш любимый город отмечает 354-ю годовщину со дня основания. Каждый год добавляет Пензе очарования, красоты и уюта. Благодаря трудолюбию, мастерству и таланту пензенцев город динамично развивается, неуклонно двигаясь вперед.

Масштабная реконструкция дорог, путепроводов, возрождение скверов и создание новых зеленых зон, благоустройство дворовых и общественных территорий, реализация социально значимых проектов позволяют нам повышать уровень комфорта городской среды.

Искренне надеясь на вашу поддержку, мы ставим себе смелые цели, и вместе обязательно добьемся успеха» — отметил в своем поздравлении Виктор Кувайцев.

Мэр поблагодарил пензенцев за созидательный труд, яркие инициативы и заботу о родном городе и пожелал мира, добра, радости и благополучия, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, новых побед и достижений.


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