50 пензенцев посвятят в члены «Юнармии»

Мероприятие начнется в 12.10 на Юбилейной площади. В посвящении примут участие 50 учащихся, сообщили в пресс-службе регионального минобра.



«Посвящение пройдет в рамках выпуска курсантов Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева и начала работы оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец». Планируется, что в торжествах примут участие начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Николая Паршин, глава региона Иван Белозерцев, ветераны Великой Отечественный войны и ветеранских организаций», — добавили в пресс-службе министерства.



Региональное отделение «Юнармии» создано в Пензенской области в июне 2016 года, начальником его штаба избран руководитель патриотического воспитания Дворца детского творчества Пензы Вячеслав Старшев. К настоящему времени присягу приняли 170 учащихся из 15 муниципальных образований Пензенской области. Всем им вручены знаки юнармейца. В 2017 году в ряды движения планируется принять еще 500 человек.