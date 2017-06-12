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50 пензенцев посвятят в члены «Юнармии»

12 июня в 10:43 282 просмотра
«Юнармия».

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12 июня в Пензе пройдет посвящение в члены Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Мероприятие начнется в 12.10 на Юбилейной площади. В посвящении примут участие 50 учащихся, сообщили в пресс-службе регионального минобра.

«Посвящение пройдет в рамках выпуска курсантов Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева и начала работы оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец». Планируется, что в торжествах примут участие начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Николая Паршин, глава региона Иван Белозерцев, ветераны Великой Отечественный войны и ветеранских организаций», — добавили в пресс-службе министерства.

Региональное отделение «Юнармии» создано в Пензенской области в июне 2016 года, начальником его штаба избран руководитель патриотического воспитания Дворца детского творчества Пензы Вячеслав Старшев. К настоящему времени присягу приняли 170 учащихся из 15 муниципальных образований Пензенской области. Всем им вручены знаки юнармейца. В 2017 году в ряды движения планируется принять еще 500 человек.


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