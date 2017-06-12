В Пензе открыли обновленную Галерею почета и славы региона

Глава региона вручил руководителям и передовикам производства свидетельства о занесении в Галерею почета и славы, дипломы победителей регионального конкурса «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области в 2016 году» и переходящие кубки.



Губернатор поздравил всех собравшихся с Днем России и Днем города. Иван Белозерцев отметил достижения трудовых коллективов в прошлом году, подчеркнув, что предприятиям промышленности удалось добиться темпов роста, превышавших общероссийские показатели.



«Нам надо много трудиться, работать в интересах развития региона, чтобы улучшать условия жизни наших граждан. Вместе мы многое можем сделать», — подчеркнул Иван Белозерцев.



Он поблагодарил пензенцев за работу и выразил надежду, что в 2017 году предприятия повысят свои производственные показатели.