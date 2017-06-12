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В Пензе открыли обновленную Галерею почета и славы региона

12 июня в 11:16 358 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев наградил передовиков производства на церемонии открытия обновленной Галереи почета и славы региона 12 июня.

Глава региона вручил руководителям и передовикам производства свидетельства о занесении в Галерею почета и славы, дипломы победителей регионального конкурса «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области в 2016 году» и переходящие кубки.

Губернатор поздравил всех собравшихся с Днем России и Днем города. Иван Белозерцев отметил достижения трудовых коллективов в прошлом году, подчеркнув, что предприятиям промышленности удалось добиться темпов роста, превышавших общероссийские показатели.

«Нам надо много трудиться, работать в интересах развития региона, чтобы улучшать условия жизни наших граждан. Вместе мы многое можем сделать», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он поблагодарил пензенцев за работу и выразил надежду, что в 2017 году предприятия повысят свои производственные показатели.

Фотография: Фото Марии Ивановой

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