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На Юбилейной площади в Пензе начались праздничные торжества

12 июня в 11:34 466 просмотров
, посвященные Дню России и Дню Пензы, начались на Юбилейной площади.

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Праздничные торжества, посвященные Дню России и Дню Пензы, начались на Юбилейной площади.

Как сообщает с места событий редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Преснякова, под звуки оркестра на площадь вышли подразделения артиллерийского института, они выстроились на сцене, где началось театрализованное представление, посвященное истории Пензы.

В нем горожанам рассказали об истории основания города в 1663 году, о том, как менялась Пенза, о знаменитых горожанах, а также о том вкладе, который Пенза и пензенцы внесли в победу в Великой Отечественной войне.

В настоящее время горожане продолжают собираться на площади. Многие из них пришли целыми семьями.

Фотография: Фото Галины Пресняковой

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