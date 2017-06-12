На Юбилейной площади в Пензе начались праздничные торжества

Как сообщает с места событий редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Преснякова, под звуки оркестра на площадь вышли подразделения артиллерийского института, они выстроились на сцене, где началось театрализованное представление, посвященное истории Пензы.



В нем горожанам рассказали об истории основания города в 1663 году, о том, как менялась Пенза, о знаменитых горожанах, а также о том вкладе, который Пенза и пензенцы внесли в победу в Великой Отечественной войне.



В настоящее время горожане продолжают собираться на площади. Многие из них пришли целыми семьями.