Как сообщает с места событий редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Преснякова, под звуки оркестра на площадь вышли подразделения артиллерийского института, они выстроились на сцене, где началось театрализованное представление, посвященное истории Пензы.
В нем горожанам рассказали об истории основания города в 1663 году, о том, как менялась Пенза, о знаменитых горожанах, а также о том вкладе, который Пенза и пензенцы внесли в победу в Великой Отечественной войне.
В настоящее время горожане продолжают собираться на площади. Многие из них пришли целыми семьями.
На Юбилейной площади в Пензе начались праздничные торжества
Праздничные торжества, посвященные Дню России и Дню Пензы, начались на Юбилейной площади.
Как сообщает с места событий редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Преснякова, под звуки оркестра на площадь вышли подразделения артиллерийского института, они выстроились на сцене, где началось театрализованное представление, посвященное истории Пензы.