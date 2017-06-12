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Савельев: Пенза всегда вносила весомый вклад в развитие России

12 июня в 11:46 216 просмотров

Глава Пензы Валерий Савельев поздравил горожан с Днем России и Днем города.

«Этот праздник — важный символ единения нашего многонационального российского народа и уважительного отношения к истории Отечества, объединяющий всех нас чувством любви к Родине, гордости за ее героическое прошлое, ответственности за ее настоящее и веры в великое будущее. В этот день, как никогда, мы ощущаем, что все мы — жители одной большой прекрасной и могущественной страны.

Пенза — часть России. Мы по праву гордимся нашим любимым городом, его славной историей, богатыми культурными и духовными традициями, современными достижениями и успехами пензенцев. Пенза всегда вносила весомый вклад в развитие страны. Осваивая новые технологии, наращивая промышленный потенциал, бережно сохраняя культурные традиции, Пенза приумножает славу России.

Выражаю уверенность, что и в дальнейшем стабильное развитие нашего города и России в целом будет зависеть от эффективности наших совместных усилий, заинтересованности в общем результате, плодотворной и целенаправленной работы каждого из нас», — говорится в поздравлении Валерия Савельева.

Глава города пожелал пензенцам крепкого здоровья, мира, добра, счастья, согласия, благополучия, хорошего настроения, созидательной энергии, новых успехов, достижений и побед на благо нашей Родины.


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