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На фестивале «Добрая Пенза» ожидают около 5 тысяч горожан

12 июня в 12:01 316 просмотров
, 12 июня, в сквере им. В. Г. Белинского, проходит фестиваль «Добрая Пенза».

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В День города, 12 июня, в сквере им. В. Г. Белинского, проходит фестиваль «Добрая Пенза».

В 2017 году в ставшем уже традиционном фестивале участвуют представители 40 различных общественных организаций, городских сообществ, творческих мастерских. Ведущие со сцены рассказывают пензенцам о каждой организации, о проводимых ею акциях и мероприятиях, проходят выступления различных творческих коллективов, передает с места событий главный редактор ИА «Пенза-Пресс» Елена Юсупова.

«Сегодня на «Доброй Пензе» представлены организации различной направленности — одни помогают бездомным животным, другие — детям, которые находятся в больницах, третьи — пожилым гражданам, детям войны и так далее.

У участников очень разнообразная программа: они угощают горожан вкусной выпечкой, проводят различные викторины, лотереи, мастер-классы. Жителям есть на что посмотреть», — рассказала ИА «Пенза-Пресс» менеджер проектов фонда «Гражданский союз» Евгения Коновалова.



«Гражданский союз» традиционно проводит в рамках фестиваля беспроигрышную благотворительную лотерею. Лоты пожертвовали представители власти и бизнеса. Это подарки и сувениры, которые есть в каждом офисе и которые могут быть полезны другим людям.

Горожане с интересом участвуют в мероприятиях, организованных в рамках фестиваля, общаются с представителями НКО и творческих мастерских. Организаторы ожидают, что в этом году «Добрую Пензу» посетят не менее пяти тысяч горожан.

«В этом году фестиваль «Добрая Пенза» проводится в шестой раз. Основная его цель — рассказать жителям города о том, что такое благотворительность, некоммерческий сектор городских сообществ, чтобы жители могли пожертвовать на те или иные проекты, принять участие в какой-то программе; чтобы сами общественные организации смогли рассказать о себе и познакомиться друг с другом», — отметила Евгения Коновалова.


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