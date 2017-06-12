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Светлане Пинишиной присвоено звание почетного гражданина города Пензы

12 июня в 12:09 398 просмотров

Председателю Общественного совета при Законодательном Собрании Пензенской области Светлане Пинишиной присвоено звание почетного гражданина города Пензы.

Награждение состоялось в рамках празднования Дня России и Дня Пензы на Юбилейной площади.

Светлана Пинишина поблагодарила за оказанную ей честь и отметила, что вся ее жизнь связана с Пензой.

«Я здесь родилась и росла: детство, юность, мои университеты прошли здесь, на ваших глазах. Я благодарю трудовой коллектив завода, который дал мне путевку в жизнь, трудовой коллектив администрации Железнодорожного района Пензы, правительство за эту награду. Большое спасибо всем, кто помогал и низкий вам поклон», — сказала Светлана Пинишина.

Фотография: Фото Галины Пресняковой

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