Светлане Пинишиной присвоено звание почетного гражданина города Пензы

Награждение состоялось в рамках празднования Дня России и Дня Пензы на Юбилейной площади.



Светлана Пинишина поблагодарила за оказанную ей честь и отметила, что вся ее жизнь связана с Пензой.

«Я здесь родилась и росла: детство, юность, мои университеты прошли здесь, на ваших глазах. Я благодарю трудовой коллектив завода, который дал мне путевку в жизнь, трудовой коллектив администрации Железнодорожного района Пензы, правительство за эту награду. Большое спасибо всем, кто помогал и низкий вам поклон», — сказала Светлана Пинишина.