В Пензе в День города проходит монастырская ярмарка

В Пензе в рамках празднования Дня города Пензенская Епархия организовала монастырскую ярмарку.

Мероприятие проводится впервые.

Ярмарка расположилась около Спасского кафедрального собора. Свою продукцию в ходе мероприятия представляют крестьянские, монастырские, пчеловодческие хозяйства и ремесленные палаты Пензенской области.

В рамках ярмарки проходят пешие экскурсии. Следует отметить, что в роли экскурсоводов выступают пензенские священнослужители.

Маршрут экскурсий начинается от Пензенской Епархии, далее — через сквер Лермонтова, до Преображенского монастыря, и заканчивается у Женского Троицкого монастыря.

Экскурсии проводятся каждый час до 17.00.

Завершится ярмарка праздничным концертом, который начнется в 18.00.