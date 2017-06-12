В Пензе в День города проходит монастырская ярмарка

Мероприятие проводится впервые.
Ярмарка расположилась около Спасского кафедрального собора. Свою продукцию в ходе мероприятия представляют крестьянские, монастырские, пчеловодческие хозяйства и ремесленные палаты Пензенской области.
В рамках ярмарки проходят пешие экскурсии. Следует отметить, что в роли экскурсоводов выступают пензенские священнослужители.
Маршрут экскурсий начинается от Пензенской Епархии, далее — через сквер Лермонтова, до Преображенского монастыря, и заканчивается у Женского Троицкого монастыря.
Экскурсии проводятся каждый час до 17.00.
Завершится ярмарка праздничным концертом, который начнется в 18.00.