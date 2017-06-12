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В Пензе в День города проходит монастырская ярмарка

12 июня в 12:50 326 просмотров

В Пензе в рамках празднования Дня города Пензенская Епархия организовала монастырскую ярмарку.

Мероприятие проводится впервые.

Ярмарка расположилась около Спасского кафедрального собора. Свою продукцию в ходе мероприятия представляют крестьянские, монастырские, пчеловодческие хозяйства и ремесленные палаты Пензенской области.

В рамках ярмарки проходят пешие экскурсии. Следует отметить, что в роли экскурсоводов выступают пензенские священнослужители.

Маршрут экскурсий начинается от Пензенской Епархии, далее — через сквер Лермонтова, до Преображенского монастыря, и заканчивается у Женского Троицкого монастыря.

Экскурсии проводятся каждый час до 17.00.

Завершится ярмарка праздничным концертом, который начнется в 18.00.

Фотография: Фото Марии Ивановой

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