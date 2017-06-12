Власти города и региона поздравили пензенцев с Днем России на Юбилейной площади

В нем приняли участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, спикер Законодательного Собрания Валерий Лидин, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев.



Иван Белозерцев поздравил горожан с праздником, который, по его словам, объединяет всех, кому дороги любимый город и великая Россия. Глава региона подчеркнул, что в 2016 году и первом квартале 2017 года промышленные предприятия Пензенской области сработали с положительной динамикой.



«Создавались дополнительные рабочие места, выпускалась конкурентоспособная продукция. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте составила свыше 31%. Нам надо и в дальнейшем трудиться, чтобы создавать комфортные условия проживания для наших граждан», — подчеркнул он.



Иван Белозерцев вручил удостоверение и медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» генеральному директору АО «НПП «Рубин» Виктору Безяеву, удостоверение и знак к почетному званию «Заслуженный работник промышленности Пензенской области» — председателю совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Олегу Шаповалу. Почётной грамоты губернатора Пензенской области удостоен технический директор ООО ТД «Часы» Сергей Перетятько.



Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин подчеркнул, что День России — это праздник единения многонационального народа.



«Наша область живет и созидает на благо Родины. Мы гордимся подвигами отцов и дедов, защитивших страну в годы Великой Отечественной войны, трудовыми подвигами старших поколений, гордимся успехами в культуре, образовании и спорте. Наша молодежь продолжает эти славные традиции», — подчеркнул он.



Глава города Валерий Савельев, в свою очередь, отметил, что праздник объединяет всех чувством любви.



«Мы гордимся славным прошлым страны и несем ответственность за ее будущее. От лица депутатского корпуса выражаю благодарность ветеранам и все жителям за вклад в развитие города и процветание России», — добавил он.



Мэр Пензы Виктор Кувайцев подчеркнул, что Пенза с каждым годом хорошеет, благодаря труду горожан.



«Гордость за свою страну, любовь к малой родине объединяет патриотов, каждого, кто верит в Россию и готов вложить силы в ее процветание», — сказал он.