В День города пензенцы дегустируют 10 видов плова

Горожанам предлагают попробовать 10 видов узбекского плова, приготовленного по уникальной рецептуре.



«Мы выбрали самых лучших поваров среди представителей узбекской общины Пензенской области. Самому младшему из них 12 лет, самому старшему — 70. Они представляют 10 видов плова из разных регионов Узбекистана — самарканский, бухарский, хорезмский и другие. Везде существуют свои рецепты, плов приготовлен по-разному, но каждый его вид по-своему вкусен», — рассказал президент областной общественной организации «Узбекская община» Сатимбай Бердиев.



Лучший вариант плова после дегустации выберет жюри, в состав которого вошли известные пензенцы.



«Саммит плова» — это, прежде всего, благотворительная акция. Чтобы получить порцию плова, горожане за символическую плату покупают специальные купоны от фонда «Покров». Все собранные средства будут направлены в Мокшанский дом- интернат.



«Повара готовили плов за личные средства. Они с удовольствием сделали это, приняли участие в акции, потому что собранные средства пойдут на помощь другим. Это радостный праздник и сделать доброе дело — это очень хорошо», — отметил Сатимбай Бердиев.