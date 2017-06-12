В Пензенской области почтальон растратила 338 тысяч рублей, предназначенных пенсионерам

Жительницу Городищенского района Пензенской области подозревают в присвоении и растрате более 300 тысяч рублей.

5 июня в полицию обратился представитель Почты России с заявлением о том, что почтальон отделения похитила вверенные ей для выдачи пенсии жителям с. Юлово Городищенского района деньги в сумме 448 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, 36-летняя женщина — почтальон получила 598 тысяч рублей для раздачи пенсии. 157 тысяч из них она разнесла по адресам. В тот день ей позвонила подруга и пригласила в гости. Подозреваемая поехала к подруге на такси, взяв с собой оставшуюся сумму. После распития спиртного подруги отправились в Пензу, где на присвоенные деньги купили одежду, дорогой алкоголь и сняли квартиру на два дня.

После этого сотрудница почты отправилась к сестре в Сердобск, а затем снова в Пензу, где ее и задержали полицейские. За два дня женщина потратила более 338 тысяч рублей. Оставшиеся 103 тысячи рублей, которые она не успела потратить, у нее изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Женщина полностью признала свою вину. Сейчас она задержана и находится под домашним арестом.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.