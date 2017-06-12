В Пензенской области произошло 3 ДТП с участием пешеходов

Три ДТП с участием пешеходов произошли в Пензенской области в выходные дни.

Первое ДТП произошло в 07.30 10 июня напротив дома № 7б по ул. 8 Марта. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, водитель автобуса «Peugeot» сбил 30-летнего пешехода. Пострадавший был госпитализирован с телесными повреждениями. По факту ДТП проводится проверка.



Второе ДТП произошло в 23.20 10 июня на автодороге «Пенза-Шемышейка-Лопатино».



«29-летний водитель автомобиля «Toyota Highlander» сбил пешехода — мужчину 1976 года рождения. Пострадавшего госпитализировали, по факту произошедшего проводится проверка», — пояснили в отделе пропаганды.

Третье ДТП со смертельным исходом произошло в 22.30 11 июня в селе Грабово Бессоновского района. На ул. Совхозной «Лада-Гранта», за рулем которой находился 29-летний водитель, сбила мужчину 1985 года рождения. Пешеход от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка.