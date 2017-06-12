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Москвин принял участие в заседании Федерального экологического совета

12 июня в 13:39 196 просмотров
, охотничьего хозяйства Пензенской области Александр Москвин.

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В очередном заседании Федерального экологического совета в городе Казани принял участие министр лесного, охотничьего хозяйства Пензенской области Александр Москвин.

Седьмое выездное заседание совета под председательством главы Минприроды РФ Сергея Донского посвящено реализации мероприятий по проведению в РФ Года экологии.

«Год экологии — это год последующих больших реформ, которые мы начинаем делать и в отходах, и в модернизации производства. В какой-то мере это разминка, формирование мышц для решения этих глобальных вопросов, связанных с экологическим совершенствованием страны», — отметил он.

Представители природоохранных министерств, Совета Федерации, ведомств 85 российских регионов, а также общественных экологических организаций стали участниками заседания.

Работа совета направлена, прежде всего, на повышение взаимодействия федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти в природоохранной сфере.

«План Года экологи включает 234 мероприятия по восьми направлениям: отходы, нормирование воздействия на окружающую среду и переход на наилучшие доступные технологии, вода, лес, Байкальская природная территория, Арктика и климат, особо охраняемые животные территории и животный мир, экологическое просвещение», — сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства природопользования Пензенской области.

Фотография: http://minleshoz.pnzreg.ru/news/2017/06/10/12325900

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