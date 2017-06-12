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Город Спутник присоединился к Всероссийскому параду влюбленных

12 июня в 14:18 228 просмотров
, посвященный самому светлому и яркому чувству — любви.

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В Городе Спутнике состоялся настоящий праздник, посвященный самому светлому и яркому чувству — любви.

В Городе Спутнике прошел концерт «Любви все возрасты покорны», креативный флешмоб «Под одним зонтом», чествование пар со стажем, марафон поцелуев и признаний в любви, танцевальные и творческие мастер-классы. Для детей было организовано научное шоу, анимация и аквагрим.

«Город Спутник, а именно набережная — очень подходящее место для влюбленных. Здесь очень романтично: шикарная аллея и такие тихие, красивые местечки, где можно уединиться и пообщаться. Также здесь часто проходят мероприятия», — делятся своим мнением жители Города Спутника Антон и Дарья.

«Ищешь спутника жизни — ищи его в Городе Спутник», — считают Сергей и Елена Сапрыкины.

Фотография: скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=UjuXLhapZu0

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