Город Спутник присоединился к Всероссийскому параду влюбленных

В Городе Спутнике прошел концерт «Любви все возрасты покорны», креативный флешмоб «Под одним зонтом», чествование пар со стажем, марафон поцелуев и признаний в любви, танцевальные и творческие мастер-классы. Для детей было организовано научное шоу, анимация и аквагрим.



«Город Спутник, а именно набережная — очень подходящее место для влюбленных. Здесь очень романтично: шикарная аллея и такие тихие, красивые местечки, где можно уединиться и пообщаться. Также здесь часто проходят мероприятия», — делятся своим мнением жители Города Спутника Антон и Дарья.



«Ищешь спутника жизни — ищи его в Городе Спутник», — считают Сергей и Елена Сапрыкины.