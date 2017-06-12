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Выпускникам пензенского артиллерийского института торжественно вручили дипломы

12 июня в 14:45 150 просмотров

На Юбилейной площади в Пензе прошло торжественное вручение дипломов Военной академии МТО.

Как сообщили в пресс-центре регионального правительства, в этом году дипломы пензенского филиала Военной академии получают 140 человек, 98 из которых — военнослужащие, а остальные прошли подготовку по программам высшего и среднего профессионального образования. 6 пензенских курсантов-выпускников награждены медалью Министерства обороны РФ «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации». 27 молодых офицеров получили дипломы с отличием.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин поздравил выпускников с окончанием учебного заведения и отметил, что этот день навсегда останется в их памяти.

«Выражаю благодарность командирам и педагогам, всем, кто неустанно учил и воспитывал новое поколение специалистов ракетно-технического назначения», — сказал Николай Паршин.

С выпуском офицеров поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Вам присвоено воинское звание лейтенанта. К этому вы стремились пять лет активной напряженной учебы в стенах одного их лучших военных институтов Министерства обороны Российской Федерации. Вы получили достойные военные знания. И сегодня влились в золотой фонд Вооруженных Сил России», — заявил Иван Белозерцев.

Спикер ЗакСобра Валерий Лидин, в свою очередь, сказал, что ПАИИ славится своими традициями.

«Быть офицером — это почетно и ответственно. На вас возлагается серьезная ответственность по защите страны», — отметил он.

Вручение дипломов завершилось праздничным фейерверком.

Фотография: Фото Галины Пресняковой

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