Выпускникам пензенского артиллерийского института торжественно вручили дипломы

Как сообщили в пресс-центре регионального правительства, в этом году дипломы пензенского филиала Военной академии получают 140 человек, 98 из которых — военнослужащие, а остальные прошли подготовку по программам высшего и среднего профессионального образования. 6 пензенских курсантов-выпускников награждены медалью Министерства обороны РФ «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации». 27 молодых офицеров получили дипломы с отличием.



Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин поздравил выпускников с окончанием учебного заведения и отметил, что этот день навсегда останется в их памяти.



«Выражаю благодарность командирам и педагогам, всем, кто неустанно учил и воспитывал новое поколение специалистов ракетно-технического назначения», — сказал Николай Паршин.



С выпуском офицеров поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



«Вам присвоено воинское звание лейтенанта. К этому вы стремились пять лет активной напряженной учебы в стенах одного их лучших военных институтов Министерства обороны Российской Федерации. Вы получили достойные военные знания. И сегодня влились в золотой фонд Вооруженных Сил России», — заявил Иван Белозерцев.



Спикер ЗакСобра Валерий Лидин, в свою очередь, сказал, что ПАИИ славится своими традициями.



«Быть офицером — это почетно и ответственно. На вас возлагается серьезная ответственность по защите страны», — отметил он.



Вручение дипломов завершилось праздничным фейерверком.