На площади Ленина в Пензе проходят зрелищные спортивные мероприятия

В Пензе 12 июня в рамках празднования Дня города площадь Ленина превратилась в зрелищную спортивную площадку. Тут можно сдать нормативы ГТО, а также увидеть динамичные соревнования по кроссфиту.

Кроссфит — это относительно новое для нашего города спортивное направление. Оно представляет собой систему физической подготовки, сочетающую в себе элементы тяжелой атлетики, гиревого спорта, бега, гимнастики.



Своей силой и ловкостью на соревнованиях мерились 13 парней и восемь девушек.







«Соревнования представляют собой многосоставные, многофункциональные движения, выполняющиеся на скорость за минимальное количество времени. Сегодня участникам предстоит в том числе выполнить подводящие упражнения к тяжелоатлетическим», — рассказала судья соревнований Екатерина Зубкова.



Вслед за соревнованиям по кроссфиту пензенцы увидят состязания суперсилачей.