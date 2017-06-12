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На площади Ленина в Пензе проходят зрелищные спортивные мероприятия

12 июня в 15:02 246 просмотров
, а также увидеть динамичные соревнования по кроссфиту.

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В Пензе 12 июня в рамках празднования Дня города площадь Ленина превратилась в зрелищную спортивную площадку. Тут можно сдать нормативы ГТО, а также увидеть динамичные соревнования по кроссфиту.

Кроссфит — это относительно новое для нашего города спортивное направление. Оно представляет собой систему физической подготовки, сочетающую в себе элементы тяжелой атлетики, гиревого спорта, бега, гимнастики.

Своей силой и ловкостью на соревнованиях мерились 13 парней и восемь девушек.



«Соревнования представляют собой многосоставные, многофункциональные движения, выполняющиеся на скорость за минимальное количество времени. Сегодня участникам предстоит в том числе выполнить подводящие упражнения к тяжелоатлетическим», — рассказала судья соревнований Екатерина Зубкова.

Вслед за соревнованиям по кроссфиту пензенцы увидят состязания суперсилачей.

Фотография: Фото Елены Юсуповой

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