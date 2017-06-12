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В мэрии вручили паспорта юным пензенцам

12 июня в 15:21 120 просмотров

Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в администрации Пензы.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил собравшихся с Днем России и Днем Пензы. Обратившись к юным пензенцам, он сказал, что «получение паспорта гражданина РФ — это важнейшее событие для каждого из вас».

«Сегодня вы стали полноправными гражданами России. С этого момента появляется другая ответственность за ваши поступки, за то, как вы будете жить, учиться, трудиться.
Как будете относиться к своей стране, к родителям, педагогам. Важно, чтобы вы занимали активную жизненную позицию, отстаивали интересы своей школы, своего района и города, чтобы ваши родные и близкие гордились вами»", — добавил Иван Белозерцев.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил:

«Не берусь представлять, как сложится судьба каждого из вас, но уверен, с новым документом вы, поступательно двигаясь по жизни, многое сделаете для развития нашего города. Тем самым порадуете своих родителей, учителей, и всех нас».

За 5 месяцев 2017 года подразделениями органов МВД России Пензенской области оформлено 22 232 паспорта гражданина Российской Федерации. Среди получивших паспорт — 4714 жителей региона, достигших 14-летнего возраста, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/main_news/2017/06/12/14180790

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