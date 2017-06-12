В мэрии вручили паспорта юным пензенцам

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил собравшихся с Днем России и Днем Пензы. Обратившись к юным пензенцам, он сказал, что «получение паспорта гражданина РФ — это важнейшее событие для каждого из вас».



«Сегодня вы стали полноправными гражданами России. С этого момента появляется другая ответственность за ваши поступки, за то, как вы будете жить, учиться, трудиться.

Как будете относиться к своей стране, к родителям, педагогам. Важно, чтобы вы занимали активную жизненную позицию, отстаивали интересы своей школы, своего района и города, чтобы ваши родные и близкие гордились вами»", — добавил Иван Белозерцев.



Мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил:



«Не берусь представлять, как сложится судьба каждого из вас, но уверен, с новым документом вы, поступательно двигаясь по жизни, многое сделаете для развития нашего города. Тем самым порадуете своих родителей, учителей, и всех нас».



За 5 месяцев 2017 года подразделениями органов МВД России Пензенской области оформлено 22 232 паспорта гражданина Российской Федерации. Среди получивших паспорт — 4714 жителей региона, достигших 14-летнего возраста, сообщили в пресс-центре регионального правительства.