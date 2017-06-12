Пензенцы увидят битву атлетов Поволжья

В Пензе 12 июня на площади Ленина в ближайшее время начнутся зрелищные соревнования по силовому экстриму. В областной центр приехали шесть атлетов Поволжья, которые продемонстрируют невероятные возможности.

«Один из атлетов является профессионалом в этом виде спорта (его уровень подготовки и возможности восхитят всех зрителей), остальные — любители. Четверо неоднократно принимали участие в соревнованиях по силовому экстриму, двое — новички», — рассказал ведущий соревнований, вице-президент Российской ассоциации силачей и обладатель титула «Сильнейший человек России» Вячеслав Максюта.



По его словам, силачам предстоят плечевая эстафета, подъем гантелей, подъем бревна Аполлона, а также пивной кеги над головой и другие испытания.



Кроме того, запланирована «битва» между спортсменами и зрителями. Им предложат испытать свои силы в выполнении упражнений, которые делали участники соревнований.