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Пензенцы увидят битву атлетов Поволжья

12 июня в 15:23 170 просмотров
, которые продемонстрируют невероятные возможности.

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В Пензе 12 июня на площади Ленина в ближайшее время начнутся зрелищные соревнования по силовому экстриму. В областной центр приехали шесть атлетов Поволжья, которые продемонстрируют невероятные возможности.

«Один из атлетов является профессионалом в этом виде спорта (его уровень подготовки и возможности восхитят всех зрителей), остальные — любители. Четверо неоднократно принимали участие в соревнованиях по силовому экстриму, двое — новички», — рассказал ведущий соревнований, вице-президент Российской ассоциации силачей и обладатель титула «Сильнейший человек России» Вячеслав Максюта.

По его словам, силачам предстоят плечевая эстафета, подъем гантелей, подъем бревна Аполлона, а также пивной кеги над головой и другие испытания.

Кроме того, запланирована «битва» между спортсменами и зрителями. Им предложат испытать свои силы в выполнении упражнений, которые делали участники соревнований.

Фотография: Фото Елены Юсуповой

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