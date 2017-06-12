Находками пензенского ученого заинтересовались во Франции (видео)

На рабочем столе Юлии Швеенковой — готовые препараты, бинокуляр и, конечно, микроскоп — без него старший научный сотрудник заповедника «Приволжская лесостепь» свою работу не представляет. Уже на протяжении 20 лет она изучает коллембол или, по-другому, ногохвосток.
«Вот это голова, пятно черное — это глаза: они — сложные, состоят из нескольких глазков. И самое необычное образование — это прыгательная вилка», — рассказывает Юлия Швеенкова.
Еще в 2005 году во Вьетнаме коллемболог обнаружила три новых вида мелких членистоногих, но только в этом году вышла статья с их научным описанием. По словам ученого, мало найти невиданных ранее насекомых, самое сложное — доказать, что это, действительно, открытие.
«Это сложная группа, как и вообще вся тропическая фауна. Вместо одного вида я там разглядела уже два», — отмечает она.
Голыми руками коллемболу, размер которой составляет несколько миллиметров, не поймать. Заполучить ее можно с помощью специального приспособления — эклектора.
«Сито с почвой помещается сверху воронки. При подсыхании почвы мелкие членистоногие пытаются уползти вниз, падают в воронку и попадают в пузыречек со спиртом», — продолжает собеседница.
За время работы в заповеднике Юлия Швеенкова обнаружила еще несколько видов коллембол, ранее никем не изученных. Сейчас образцы хранятся в польском музее. Изучение микрофауны сегодня представляет большой интерес для фундаментальной науки. К примеру, коллемболы играют весомую роль в природе.
«Они являются деструкторами всей отмершей органики — листьев, которые сбрасывают деревья, умерших животных. Почвенный блок работает по минерализации всей этой образовавшейся мертвой органики», — рассказывает ученый.
Находки пензенского коллемболога, описанные в этом году, теперь хранятся в Национальном музее естественной истории в Париже. Оставшиеся образцы препаратов с коллекционными материалами в ближайшее время передадут в Московский педагогический университет.