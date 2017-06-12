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В Пензе презентовали юридическую энциклопедию (видео)

12 июня в 16:12 212 просмотров
, краеведы, представители судейского сообщества, сотрудники и ветераны правоохранительных органов. Труд опубликован тиражом 145 экземпляров.

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В ПГУ состоялась презентация юридической энциклопедии Пензенской области. За круглым столом собрались историки, краеведы, представители судейского сообщества, сотрудники и ветераны правоохранительных органов. Труд опубликован тиражом 145 экземпляров.

В Пензе издали юридическую энциклопедию региона — масштабный труд о работе ведомств, связанных с юриспруденцией и законотворчеством. Презентация книги состоялась в Пензенском государственном университете. Издание получило высокую оценку доктора юридических наук и профессора Академии Генеральной прокуратуры Александра Агутина. Он стал почетным гостем круглого стола.

«Самое главное, мне кажется, что на этой истории будет становиться — хотя она, может быть, уже созрела — научная школа пензенского края, к которой я себя отношу», — сказал профессор Академии Генеральной прокуратуры РФ Александр Агутин.

Пензенский краевед Игорь Шишкин предоставил создателям энциклопедии уникальные фотографии, которыми проиллюстрировали книгу. В первом томе — три раздела: полиция, суд и тюрьма.

«Надеюсь на то, что этот очерк по развитию судебной системы пензенского края будет стартовой площадкой для более глубоких изысканий. Эта тема действительно мало исследована и при исследовании этой темы, я уверен, мы встретим много неожиданных открытий», — отметил ученый секретарь Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Дмитрий Мурашов.

Энциклопедия издана тиражом 145 экземпляров. Книга увидела свет благодаря субсидии правительства Пензенской области на поддержку проектов социальных инициатив.

Планируется, что энциклопедия будет состоять из четырех томов. Во второй войдут главы о ФСБ, прокуратуре и Следственном комитете.


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