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В Пензе продолжается ярмарка народных промыслов

12 июня в 16:23 230 просмотров
«Канитель» (0+).

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В Пензе в рамках Дня города продолжается работа ярмарки народных промыслов «Канитель» (0+).

Здесь можно посмотреть и приобрести различные товары ручной работы — украшения, игрушки, мыло, сумки, одежду, предметы быта.

По словам участницы ярмарки из Пензы Елены Солдаткиной, которая делает игрушки в технике куклы Тильды, это прекрасная возможность рассказать о своем творчестве.



Ярмарка раскинулась от площади Ленина до верха улицы Московской.

Фотография: Фото Елены Юсуповой

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