В Пензе продолжается ярмарка народных промыслов

Здесь можно посмотреть и приобрести различные товары ручной работы — украшения, игрушки, мыло, сумки, одежду, предметы быта.



По словам участницы ярмарки из Пензы Елены Солдаткиной, которая делает игрушки в технике куклы Тильды, это прекрасная возможность рассказать о своем творчестве.







Ярмарка раскинулась от площади Ленина до верха улицы Московской.