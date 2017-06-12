Здесь можно посмотреть и приобрести различные товары ручной работы — украшения, игрушки, мыло, сумки, одежду, предметы быта.
По словам участницы ярмарки из Пензы Елены Солдаткиной, которая делает игрушки в технике куклы Тильды, это прекрасная возможность рассказать о своем творчестве.
Ярмарка раскинулась от площади Ленина до верха улицы Московской.
В Пензе продолжается ярмарка народных промыслов
В Пензе в рамках Дня города продолжается работа ярмарки народных промыслов «Канитель» (0+).
Здесь можно посмотреть и приобрести различные товары ручной работы — украшения, игрушки, мыло, сумки, одежду, предметы быта.